Чемпионка мира заявила, что гордится успехами «Динамо» в хоккее

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему болеет за московский хоккейный клуб «Динамо».

«У этого клуба долгая история и множество традиций, горжусь их успехами. Более того, у меня есть знакомые, играющие за «Динамо». Мне кажется, что ребята всегда играют с полной самоотдачей и стремятся к победе. А так я слежу за многими хоккейными клубами и их играми», — сказала Тишова.

При этом Тишова не болеет за «Динамо» в футболе — она призналась, что поддерживает московский «Спартак».

«Это один из самых популярных и титулованных клубов страны, и я всегда за них переживаю. Мне нравится атмосфера на матчах, я часто хожу на стадионы, чтобы поддержать команду», — рассказала чемпионка мира.

Тишова также подчеркнула, что смотрит матчи сборных России по хоккею и футболу и всегда верит в успех национальных команд.

Ранее чемпионка мира заявила об уникальности Алины Загитовой.