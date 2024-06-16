Антироссийские провокаторы устроили флешмоб в Telegram-канале ростовского губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что антироссийские провокаторы попытались использовать захват заложников в СИЗО-1 для того, чтобы «раскачать межнациональную тему», которую позже подхватили пользователи и превратили ее во флешмоб. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он с самого утра получал доклады по поводу ситуации с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и держал контакт с силовыми ведомствами. Голубев отметил, что не комментировал случившееся в ожидании окончания работы правоохранителей. Он подчеркнул, что любой человек, который нарушил закон, должен нести ответственность за свои деяния.

«Почти сразу с комментариями сюда в Telegram-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть Telegram-сообщества подхватила тему, и превратила это во флешмоб», — написал Голубев.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. Позднее силовики провели штурм СИЗО, в результате которого все террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сотрудник прокуратуры связал с коррупцией наличие флагов ИГ у заключенных ростовского СИЗО.