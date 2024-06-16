Объявлены составы сборных Польши и Нидерландов на матч Евро-2024

Стали известны составы сборных Польши и Нидерландов на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Польша: Щенсны, Франковски, Саламон, Беднарек, Кивёр, Урбански, Зелиньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Букса.

Нидерланды: Фербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Рейндерс, Верман, Симонс, Депай, Гакпо.

В воскресенье, 16 июня, состоятся три матча Евро-2024. В рамках группы D пройдет встреча сборных Польши и Нидерландов, эта игра начнется в 16:00 по московскому времени. Отметим, что в составе польской команды нет ее лидера — Роберта Левандовски. Он вынужден пропустить противостояние с национальной командой Нидерландов из-за разрыва двуглавой мышцы бедра. В тренерском штабе сборной Польши пообещали сделать все возможное, чтобы игрок восстановился ко второму матчу команды на турнире.

Кроме того, сегодня в 19:00 прозвучит стартовый свисток в матче группы С между командами Словении и Дании. Завершит игровой день противостояние сборных Сербии и Англии, начало матча запланировано на 22:00.

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