Надежда Бабкина спровоцировала слухи о романе с молодым помощником

Певица Надежда Бабкина вышла на сцену фестиваля «Песни России» вместе с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым, которого подозревают в романе со знаменитостью. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

«Вот такой молодой, да прыткий... Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо. А мы от вас уезжаем в Ярославскую область. До свидания, родные! До новых встреч!» — сказала артистка на сцене.

Издание добавляет, что Рябов поцеловал Бабкину «куда-то в район шеи». Информация о том, что 74-летняя артистка встречается со своим молодым помощником, появилась после того, как в СМИ заговорили о расставании певицы с гражданским мужем Евгением Гором. Однако про самого предполагаемого избранника звезды мало известно — только то, что он был фигуристом, но ушел из спорта после травмы.

Бабкина была замужем за барабанщиком Владимиром Заседателевым, в этом союзе родился сын Даниил. У Бабкиной есть трое внуков — 13-летний Георгий, 10-летняя Вера и семилетняя Марфа.

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.

В июле 2023 года сообщалось, что Бабкина якобы купила своему любовнику Сергею Рябову квартиру в Москве. Отмечалось, что после этого с певицей перестал общаться сын.

Ранее Билан раскрыл имя певицы, которая хочет от него детей.