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Нидерланды заявили о важности участия России в конференции по Украине

Рютте считает, что Россия должна была принять участие в конференции по Украине

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Global Look Press

Нидерланды считают, что РФ должна была принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления на самом мероприятии, передает ТАСС.

«Многие выступавшие говорили, что Россия должна быть за этим столом, я с этим согласен», — сказал он.

До этого Турция, Кения и Саудовская Аравия заявили, что Россия должна была присутствовать на саммите по урегулированию на Украине.

15 июня сообщалось, что Киев ищет возможности передать Москве наработки саммита в Швейцарии.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Мирная конференция по Украине состоялась в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее в ООН пообещали отправить своего представителя на саммит по Украине.

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