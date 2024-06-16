Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка «Центр» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

МО: группировка войск РФ «Центр» за сутки ликвидировала до 375 военных ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения центральной группировки российских войск за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, российские военные из группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ряду бригад украинской армии в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки в ДНР.

В результате боевых действий отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии.

За сутки украинские войска потеряли до 375 военных, две БМП, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro американского производства.

15 июня подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли артиллерийские удары по расположению ВСУ в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее ВСУ начали применять шведские магнитные мины в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами