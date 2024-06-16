Группировка «Центр» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Подразделения центральной группировки российских войск за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению оборонного ведомства, российские военные из группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ряду бригад украинской армии в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки в ДНР.

В результате боевых действий отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии.

За сутки украинские войска потеряли до 375 военных, две БМП, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro американского производства.

15 июня подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР.

В этот же день Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли артиллерийские удары по расположению ВСУ в частных домах недалеко от села Малиновка в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее ВСУ начали применять шведские магнитные мины в зоне СВО.