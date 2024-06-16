На Урале пассажиры автобуса устроили потасовку из-за отказа уступить места детям

В городе Каменске-Уральском пассажиры автобуса устроили потасовку со школьниками из-за отказа уступить места детям. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

По информации Telegram-канала, семья с детьми зашла в салон автобуса и стала высказывать оскорбления в адрес тех, кто отказался уступить места малолетним. Несколько школьников попросили пассажиров вести себя более вежливо, и после этого агрессоры на них напали.

На кадрах с места происшествия видно, как дерутся несколько человек. Сообщается, что требовавшие уступить места пассажиры вырывали несовершеннолетним волосы и несколько раз ударили.

Когда общественный транспорт добрался до нужной остановки, агрессивная семья покинула салон и скрылась. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее неадекватный неодетый мужчина устроил погром в автобусе и попал на видео.