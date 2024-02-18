Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о «катастрофическом» дефиците кадров

Нардеп Наталуха заявил о катастрофическом дефиците кадров на Украине

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине наблюдается дефицит кадров, которого раньше не было. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью агентству Укринформ.

«По кадрам — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно: очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает реализовываться программа переквалификации», — сказал Наталуха.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» заявил, что подавляющее большинство мужчин на Украине не желают служить в армии, менее 20% от числа потенциально мобилизованных имеют мотивацию сражаться. По его словам, причина кроется в том, что многие из тех, кого планируют призывать, родились в 1980-е и 1990-е годы, и патриотического воспитания тогда не получили.

При этом, по словам интервьюируемого, усиление мобилизации очень нужно Украине — «это вопрос выживания, армии, боеспособности войска».

Ранее украинская бизнес-ассоциация отказалась поддерживать проект о мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами