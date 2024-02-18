На Украине сообщили о «катастрофическом» дефиците кадров

На Украине наблюдается дефицит кадров, которого раньше не было. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью агентству Укринформ.

«По кадрам — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно: очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает реализовываться программа переквалификации», — сказал Наталуха.

До этого командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» заявил, что подавляющее большинство мужчин на Украине не желают служить в армии, менее 20% от числа потенциально мобилизованных имеют мотивацию сражаться. По его словам, причина кроется в том, что многие из тех, кого планируют призывать, родились в 1980-е и 1990-е годы, и патриотического воспитания тогда не получили.

При этом, по словам интервьюируемого, усиление мобилизации очень нужно Украине — «это вопрос выживания, армии, боеспособности войска».

Ранее украинская бизнес-ассоциация отказалась поддерживать проект о мобилизации.