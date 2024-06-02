В Турции спасли пассажиров затонувшего катера

В Турции спасли десять пассажиров катера, который в ночь на 2 июня затонул у берегов Стамбула в результате столкновения с причалом. Об этом сообщило генеральное управление береговой охраны Турции, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Кадыкёй – жилом районе на азиатском побережье Стамбула.

В береговой охране рассказали, что малое судно столкнулось с причалом Хайдарпаша и начало «стремительно тонуть», находившиеся на борту люди запросили помощь.

«Наши спасатели на лодках эвакуировали десять пассажиров», — уточнили там и добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В феврале сухогруз Batuhan A под флагом Турции затонул в Мраморном море. Сонары турецких ВМС смогли обнаружить судно на глубине 51 метра в четырех милях от острова Имралы. Турецкие СМИ сообщали, что спасатели нашли тела двух из шести членов экипажа.

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