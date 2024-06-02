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Пожар в лесничестве в Ростовской области возобновился

МЧС: в Ростовской области горит лесничество на площади 117 га

Главное управление МЧС по Ростовской области сообщило об увеличении площади лесного пожара в одном из лесничеств до 117 га. Сообщение приводится в Telegram-канале ведомства.

«Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует», — рассказали спасатели.

В борьбе с огнем участвуют 277 специалистов, привлечено 82 единицы техники.

Днем 30 мая сообщалось о пожаре в лесничествах в Тарасовском районе на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь пожара в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га. Утром 1 июня площадь возгорания выросла до 93 га. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

1 июня сообщалось о ликвидации пожара на площади 169 га.

До этого в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Загорелись деревянные поддоны на площади в 250 кв. м. Отмечается, что в 15:53 мск пожар был локализован, а в 16:03 мск было ликвидировано открытое горение.

Ранее площадь лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тысячи га
https://www.gazeta.ru/social/news/2024/06/01/23148403.shtml

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