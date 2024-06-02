Минобороны рассказало об уничтожении ночью трех беспилотников

Средства ПВО этой ночью уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины в двух регионах и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после атаки украинского беспилотника в поселке Ивня загорелась кровля магазина. По его словам, это произошло в результате детонации БПЛА в воздухе.

Вечером 1 июня российское Минобороны сообщало, что системы ПВО сбили беспилотник ВСУ около 20:30 мск.

Утром 2 июня сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.