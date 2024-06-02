Охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки

После повышения ключевой ставки до рекордных 20% в конце февраля 2022 года главе Центробанка Эльвире Набиуллиной пришлось усилить личную охрану. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на сотрудника ЦБ.

В материале источник издания говорит о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил он.

Отмечается, что Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка — там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку, пишет издание.

16 мая Набиуллина не исключила снижение ставки ЦБ уже во второй половине текущего года при соблюдении ряда условий.

До этого стало известно, что на последнем заседании Банка России мнения экспертов разделились: часть выступала за сохранение ставки на уровне 16%, другие предлагали повысить ее до 17%. Поддерживающие повышение ссылались на риски замедления дезинфляции и инертность госрасходов к высоким ставкам, тогда как сторонники сохранения ставки указывали на снижение инфляции и эффект от предыдущих повышений.

15 мая глава Банка России заявила, что действующие штрафы за манипулирование на фондовом рынке слишком низкие, их необходимо повысить.

Ранее Набиуллина сообщила, как ЦБ собирается бороться с мисселингом.