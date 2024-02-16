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Схему ВСМ Москва — Петербург согласовали на совещании у Путина

Песков: схема ВСМ Москва — Петербург согласована на совещании у Путина

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MGIMO360 TV/YouTube

Между Москвой и Санкт-Петербургом будет построена высокоскоростная железная дорога (ВСМ), так как схема проекта уже согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — сказал Песков.

До этого министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что первая партия поездов, которые будут обслуживать высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, обойдется российскому бюджету в 148 млрд рублей. На совещании по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в России с участием президента Владимира Путина Савельев отметил, что поезда будут ходить с частотой 10-15 минут.

Одновременно предполагается, что авиаперевозчики между Москвой и Петербургом потеряют до 14% пассажиров. Первая высокоскоростная магистраль по плану должна пройти от Москвы до Санкт-Петербурга через Тверь и Великий Новгород. Поезд из Москвы в Петербург должен прибывать за 2 часа 15 минут.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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