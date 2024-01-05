В ДНР из-за обстрелов украинских войск пострадали пять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли три населенных пункта и один район Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, 5 января украинские солдаты нанесли удары по городам Донецку и Горловке. Кроме того, под обстрел попали город Макеевка и Ясиноватский район республики.

«Ранены пять мирных жителей: в Кировском районе Донецка один человек и четверо в Горловке», — подчеркнул руководитель местной администрации.

Он добавил, что в результате атак повреждения получили 11 жилых домов в административном центре региона и Горловке. Кроме того, в последнем населенном пункте зафиксировали повреждение одного объекта гражданской инфраструктуры.

Как отметил Пушилин, всего за день украинские военнослужащие 21 раз обстреляли территорию ДНР. За это время солдаты ВСУ выпустили по региону 60 снарядов, включая боеприпасы так называемого «натовского» калибра и кассетного типа.

До этого представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинский беспилотник сбросил четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка. Согласно заявлению, бойцы ВСУ организовали две атаки с интервалом в 20 минут.

Ранее в Донецке при обстреле со стороны украинских войск пострадали журналисты.