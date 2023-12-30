Водителями приходится около двух часов стоять в пробке на подъезде к Крымскому мосту

На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По данным канала, в очереди со стороны Тамани стоят 487 машин, а в очереди со стороны Керчи — 164 транспортных средства. Там отметили, что ожидание составляет около двух часов.

Накануне сообщалось о перекрытии Крымского моста для движения транспорта. Аналогичная ситуация произошла и 26 декабря.

В середине декабря президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине. По словам главы государства, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском» и все сделали «здорово».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.