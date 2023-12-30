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Перед Крымским мостом образовалась пробка

Перед Крымским мостом растянулась пробка

Перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась пробка из 310 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Уточняется, что ожидание в пробке составляет около часа.

«В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средств», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось о перекрытии Крымского моста для движения транспорта. Аналогичная ситуация произошла и 26 декабря.

В середине декабря президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине. По словам главы государства, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском» и все сделали «здорово».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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