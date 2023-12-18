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В ЦИК считают, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным

Памфилова предрекла огромный уровень дискредитации на выборах президента РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) прогнозирует, что уровень дискредитации на президентских выборах будет огромным. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью Павлу Зарубину на «России-1».

«Четко прогнозируем, что этот уровень интенсивности, напряженности, изощренности действий, направленных на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ, будет беспрецедентным», — заявила Памфилова.

18 декабря сообщалось, что Владимир Путин подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах в 2024 году. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

Российский лидер сообщал, что не будет брать отпуск во время предвыборной кампании.

Ранее политолог назвал избирательную систему России одной из самых эффективных в мире.

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