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Пьяный россиянин избил знакомую и бросил ее в лифте

В Набережных Челнах мужчина избил знакомую и бросил ее в лифте

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за избиение своей знакомой, пьяный мужчина напал на собутыльницу и бросил ее в лифте. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия 47-летний житель Набережных Челнов познакомился на улице с 36-летней женщиной в июле 2023 года. Пара распивала спиртные напитки в квартире у челнинца.

В какой-то момент между ними по неизвестной причине возникла ссора. Мужчина набросился на новую знакомую и жестоко избил ее, после вытащил пострадавшую на лестничную клетку, бросил в кабину лифта и скрылся.

Спасти женщину не удалось. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу и ожидает суда.

Ранее в Ленобласти мужчину вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха ради денег.

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