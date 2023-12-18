Пьяный россиянин избил знакомую и бросил ее в лифте

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за избиение своей знакомой, пьяный мужчина напал на собутыльницу и бросил ее в лифте. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия 47-летний житель Набережных Челнов познакомился на улице с 36-летней женщиной в июле 2023 года. Пара распивала спиртные напитки в квартире у челнинца.

В какой-то момент между ними по неизвестной причине возникла ссора. Мужчина набросился на новую знакомую и жестоко избил ее, после вытащил пострадавшую на лестничную клетку, бросил в кабину лифта и скрылся.

Спасти женщину не удалось. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу и ожидает суда.

Ранее в Ленобласти мужчину вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха ради денег.