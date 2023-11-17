Финская полиция задержала мужчину, выкрикивающего палестинские лозунги

В Финляндии полицейские задержали мужчину, который пытался подойти к премьер-министру страны Петтери Орпо с выкриками лозунгов в поддержку Палестины и обвинением чиновника в геноциде. Об этом сообщает Yle.

«Премьер-министр Петтери Орпо стал объектом громких криков в одном из кафе города Турку в понедельник. Выкрикивающий критиковал отношение Орпо к Израилю и спрашивал, каково это — участвовать в геноциде», — говорится в сообщении.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас охарактеризовал действия Израиля на территории сектора Газа и Западном берегу реки Иордан как «геноцид» палестинского народа. Он подчеркнул, что «это война против существования палестинцев, палестинской национальной идентичности, а также идентичности ее жителей».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее израильские военные продолжили штурм больницы в Газе, несмотря на критику ООН.