Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края

Президент России Владимир Путин дал поручение властям Приморского края вместе с «Газпромом» разработать «дорожную карту» по газификации городов региона в 2026–2030 годах, передает пресс-служба Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края разработать совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов и утвердить план-график («дорожную карту») по газификации в 2026–2030 годах городов, расположенных в Приморском крае», — сказано в сообщении.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2025 года, ответственными назначены губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер.

31 августа Путин поручил оперативно выбрать оптимальные решения по газификации Красноярского края.

До этого Путин на совещании с членами правительства попросил вице-премьера РФ Александра Новака обратить внимание на реализацию плана по газификации российских регионов.

Он также напомнил, что, согласно плану, к 2024 году средний уровень газификации в стране должен достичь 74,7%.

Ранее Путин назвал астрономическими запасы газа на месторождениях «Газпрома».