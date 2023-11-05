Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

Россиянин, спланировавший путешествие в Мексику с женой, потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines в Стамбул. Об этом сообщает MSK1.RU.

По словам москвича, он приобрел билеты на самолет за восемь месяцев до вылета, который должен был состояться 4 ноября из аэропорта Внуково. Пересадка должна была произойти в Стамбуле.

Мужчина подчеркнул, что билеты были невозвратные, оба были приобретены через агрегатор в России. Он добавил, что часть отелей, который он заранее забронировал, также не вернут деньги из-за того, что вышли сроки бесплатного возврата.

Москвич отметил, что авиакомпания не предложила способов решения проблемы. Приобрести новые билеты не удалось, поскольку эконом-класс на ближайших рейсах был распродан.

До этого стало известно, что в аэропорту Стамбула вышла из строя система регистрации пассажиров на рейсы. Туристы пишут в социальных сетях, что стоят в очередях по несколько часов.

Пассажиры пропускают рейсы, потому что система не работает, а в аэропорту Стамбула не выдаются посадочные талоны, сообщил один из пользователей.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.