Воздушная тревога объявлена в населенном пункте Маргалиот на границе с Ливаном

Воздушная тревога прозвучала в Маргалиоте, который находится на границе с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии ЦАХАЛ.

«Сирены прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт. — «Газета.Ru») Маргалиот на севере Израиля», — сообщает ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в прилегающих к сектору Газа районах.

В другом заявлении ЦАХАЛ указано, что после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.