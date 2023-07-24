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Востоковед назвал причины падения уровня поддержки правительства Японии

Востоковед Котков: рейтинг Кисиды упал из-за стагнации в экономике и скандалов

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Shuji Kajiyama/AP

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал из-за стагнации в экономике и скандалов. Об этом он сообщил газете «Известия».

По его мнению, Кисида повторяет судьбу своего предшественника — бывшего премьер-министра Суги Ёсихидэ. Он заявил, что с именем Кисиды связаны скандалы — не так давно ему пришлось уволить с должности секретаря своего сына после скандальной вечеринки.

Все это сказалось на уровне доверия к премьер-министру, считает Котков.

Ранее рейтинг одобрения правительства Японии под председательством премьер-министра Фумио Кисиды упал ниже отметки в 30%.

Рейтинг японского кабмина упал на 5 процентных пунктов по сравнению с опросом за июнь, где результат составил 33%. Индекс падал второй месяц подряд.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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