Путин рассказал, что нужно для развития России

Президент Владимир Путин заявил, что для развития России важен вклад каждого гражданина. Об этом он заявил во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», его цитирует ТАСС.

«Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих научных бизнес-команд — всех инициатив», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в стране нет пустых полок в магазинах, хотя некоторые страны на это надеялись, вводя санкции. Российский лидер подчеркнул, что из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул, а наоборот, — перспективы для российских предпринимателей расширились.

Президент подчеркнул, что отечественные производители активно занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые.

Путин также отметил, что покинувшие Россию иностранцы даже свой уход обставили как пиар-акцию, однако это не поможет им расширить бизнес, в то время как российские производители быстро заполнят пустующие ниши и «полки».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.