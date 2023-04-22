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«Росэнергоатом»: на Запорожской АЭС после атак дронов ВСУ выбиты окна в турбинном зале

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Reuters

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что окна в турбинном зале на Запорожской АЭС выбиты в результате непрекращающихся атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Окна в турбинном зале, действительно, выбиты. Выбиты они были взрывной волной. Но это история в большей степени связана с активностью, с использованием не артиллерийских ударов, а дронов», — сказал он.

По его словам, использование дронов не прекращается.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают использовать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки на Запорожскую АЭС.

Карчаа также прокомментировал заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что эксперты на ЗАЭС фиксировали обстрелы в районе станции. По его словам, эти слова являются нагнетанием ситуации.

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