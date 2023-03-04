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Врачи сообщили, что состояние раненого мальчика из Брянской области остается тяжелым

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Состояние мальчика, который получил ранения во время действий диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, на второй день после операции врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-24».

По словам главного врача детской областной больницы Виктора Алекса, состояние ребенка сейчас соответствует послеоперационному периоду.

«Сегодня [4 марта ]вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет», — уточнил главврач.

Сейчас, по словам медика, у потерпевшего болевой синдром, однако врачи стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками. Также у врачей поставлена задача, чтобы ребенок начал двигать руками и дышать глубже.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане с Украины проникла диверсионная группа, которая обстреляла машину одного из местных жителей. В результате водитель погиб, а также был ранен десятилетний ребенок.

Также известно, что президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области террористическим актом.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «привлечь к ответу» семьи напавших на Брянскую область диверсантов.

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