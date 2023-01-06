РИА Новости: в Twitter предложили не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия

Пользователи Twitter из США подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот отверг предложение о рождественском перемирии, пишет РИА Новости.

Критика началась с публикации конгрессмена от Республиканской партии Пола Госара, который заявил, что не видит ничего удивительного в том, что украинский президент отказался от перемирия, добавив, что финансировать конфликт безнравственно.

«Да, и мы не устанем это повторять», — ответила сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс.

»Зеленский преступник!» — отреагировал под публикацией аналитик-республиканец Спенс Роджерс.

«Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией», — добавили в комментариях другие пользователи.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».