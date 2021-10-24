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Шойгу рассказал, как Путин готовился к одной из экспедиций

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу поделился подробностями подготовки одной из экспедиций с участием президента страны Владимира Путина. Об этом министр рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Шойгу, однажды он показал российскому главе международный журнал о природе. В этом издании иностранный путешественник описывал поразительные российские места.

«Был там-то, пошел туда-то, видел то-то. И там фотографии. Он говорит: ну вот почему он – сумел? И мы буквально на следующий год были в этом самом месте», — вспомнил глава Минобороны России свой диалог с Путиным.

Как подчеркнул Шойгу, в течение долгого времени была большая сложность, связанная с незнанием россиянами собственной страны.

Знания, которые появляются при экспедициях Русского географического общества, как считает президент движения, существенно влияют на ситуацию.

«Пытался подавить в себе чувство хорошей зависти к этим ребятам, что они-то вот могут, а у меня почти всегда не хватает времени», — оценил деятельность своих коллег Шойгу.

В сентябре этого года стало известно, что Путин и Шойгу отдыхали в окружении медведей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о судьбе щуки, которую президент поймал на рыбалке в Тайге.

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