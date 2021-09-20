Ученые назвали напиток, снижающий риск сердечных заболеваний

Английские ученые из Рединского университета выяснили, что один стакан молока в день существенно помогает снизить риск развития сердечных заболеваний. Об этом сообщает Express.

Ученые изучили информацию о состоянии здоровья двух миллионов британцев и американцев. Исследователям удалось выявить, что те, кто часто пьет молоко снижают риск развитая ишемической болезни сердца на 14%.

«Мы обнаружили, что среди участников с генетической вариацией, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, у них был более высокий индекс массы тела и повышенное количество жира. Но, что важно, у них был более низкий уровень хорошего и плохого холестерина», — подчеркнул профессор нутригенетики и нутригеномики в Университете Рединга Вимал Карани.

Он отметил, что хотя ожирение и влияет на метаболизм организма, до сих пор не существует доказательств, что употребление молока связано с развитием диабета.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что молочные десерты и обезжиренные молочные продукты не несут пользу организму.