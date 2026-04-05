«Откроются врата ада»: Иран ответил на ультиматум Трампа

Мужчина с флагом Ирана на обломках здания, разрушенного во время военной кампании США и Израиля в Тегеране, Иран, 4 марта 2026 года
Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Дональда Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном.

Командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед ними «откроются врата ада».

Он заявил, что Вооруженные силы Ирана «не будут колебаться» в вопросе защиты национальных интересов и готовы задействовать весь доступный военный потенциал.

По его словам, в случае новых атак США или Израиля Иран будет наносить удары по любой инфраструктуре, используемой этими странами. Абдоллахи также подчеркнул, что иранская сторона уже реализовала ранее заявленные меры в рамках конфликта.

«С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали», — отметил он, добавив, что нынешнее заявление является прямым предупреждением.

Заявление прозвучало после ультиматума президента США Дональда Трампа, который ранее обозначил Тегерану срок для принятия решения по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном.

Ультиматум Трампа

В субботу Трамп заявил, что у Ирана есть 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив или достичь договоренностей с американской стороной. По его словам, в противном случае на Тегеран «обрушится весь ад».

Трамп также утверждал, что решение о временной приостановке ударов было принято на фоне «конструктивных переговоров» с Тегераном.

До введения этой паузы Трамп также заявлял о готовности нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана. В частности, он предупреждал о возможности атак на электростанции, если Тегеран не выполнит требования Вашингтона по Ормузскому проливу.

Разногласия сторон

По данным Bloomberg, американское предложение включало ряд требований к Ирану — в частности, отказ от обогащения урана, прекращение поддержки союзных вооруженных группировок и обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив. В обмен США рассматривали возможность смягчения санкций и содействия развитию гражданской ядерной энергетики.

Источник Reuters сообщал, что иранская сторона сочла предложенный план односторонним и не содержащим минимальных условий для достижения соглашения.

В Тегеране настаивали на признании своего суверенитета над Ормузским проливом, а также на компенсации ущерба. Одновременно иранские представители заявляли о готовности в случае эскалации атаковать энергетическую инфраструктуру США в странах Персидского залива и полностью перекрыть пролив.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная доля глобального экспорта сырья. Любые ограничения судоходства в этом районе традиционно вызывают резкую реакцию со стороны США и их союзников.

 
