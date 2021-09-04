В Москве собака чуть не погибла из-за застрявшего в дверях лифта поводка

В Москве чудом удалось спасти собаку после того, как ее хозяйка зашла в лифт с поводком в руках, не заметив, что ее питомец остался снаружи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Женщина вошла в лифт и нажала на кнопку нужного этажа, однако собака еще не успела войти в лифт. Таким образом, поводок остался в руках у хозяйки, уехавшей наверх без своего питомца.

Собаку резко подтянуло к дверям лифта, пока он ехал на 16-й этаж. К счастью, рядом оказался мужчина, который и спас животное. Он успел отцепить поводок и схватил животное на руки. В это время обратно вернулась и хозяйка пса. Спаситель передал ей собаку.

Пользователи Сети раскритиковали поступок женщины, некоторые даже отметили, что не стоило отдавать ей питомца, а мужчину, выручившего животное, похвалили.

Ранее сообщалось, что в Одинцово упал лифт, в котором ехала женщина с младенцем.