Суд отменил приговор врачу за связь с замужней медсестрой, так как он не знал о процессе

Суд Северной Каролины отклонил гражданское решение на сумму $2,3 млн, вынесенное против хирурга из Мурсвилля, обвиненного в романе с замужней медсестрой. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Коллегия из трех судей заявила, что права Джонсона на надлежащую правовую процедуру были нарушены, так как уведомление о деле в 2019 году и другие юридические уведомления были отправлены на адрес, по которому он больше не проживал.

Джонсон узнал о судебном процессе только после того, как один из журналистов попытался выяснить его реакцию на штраф в несколько миллионов долларов.

У мужчины завязался роман с замужней медсестрой Яной Спринкл в 2014 году. По данным суда, Джонсон регулярно встречался с ней в номерах мотелей и в своем доме. Северная Каролина остается одним из немногих штатов, в которых до сих пор разрешены судебные процессы за «преступные связи» – этот термин включает связь с чужим мужем или женой.

Об их отношениях узнал весь город, когда сотрудник клиники, где работала пара, обнаружил в телефоне хирурга фотографию, на которой он и Спринкл занимались сексом. Затем фотография попала к двоюродной сестре медсестры, после чего она была вынуждена признаться в романе на стороне своему муж, который и подал на врача в суд, обвинив во вмешательстве в «настоящую любовь и привязанность» в браке.

Ранее сообщалось, что адвокат из Колорадо наняла снайпера для убийства девушки бывшего мужа.