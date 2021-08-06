Росстат опубликовал данные о смертности в июне

Смертность в России в июне по сравнению с прошлогодним значением выросла на 14,1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно сведениям ведомства, в июне текущего года умерло около 185,6 тысячи человек (в июне 2020 года — 162,8 тысячи), а в январе-июне — 1,1 миллиона человек, что на 16,2% больше прошлогоднего показателя.

При этом на 4,5% выросла рождаемость: в июне года родилось 123,8 тысячи детей, а за аналогичный период прошлого года — 118,5 тысячи. За январь-июнь 2021 года этот показатель составил 678,1 тысячи человек, что на 0,4% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Уровень естественной убыли населения России за первые шесть месяцев текущего года составил 421,9 тысячи человек, а за аналогичный период прошлого года — 265,5 тысячи.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, смертность в России в июне выросла из-за «дельта»-штамма коронавируса. При этому уровень смертности в мае снизился на 3,6% относительно апреля.

Республика Дагестан стала, отмечала она, регионом с «пугающим» уровнем заболеваемости и темпами вакцинации от COVID-19. Ее «беспокойство» по темпам вакцинации от коронавируса вызвала также Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская, Тамбовская области и другие регионы России.