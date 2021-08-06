Убийцу чеченского блогера Мартина Бека приговорили к пожизненному заключению

Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера Мартина Бека в городе Герасдорф, сообщает телеканал Puls24.

«Подсудимый был признан виновным в расстреле своего 43-летнего соотечественника», — говорится в сообщении.

Сам обвиняемый не признал свою вину, а его защита подала апелляцию, поэтому приговор пока не окончательный.

Ранее мужчину отправили в тюрьму до января 2021 года за другое ранее совершенное преступление.

После убийства в сети появилось видео, на котором мужчины, называющие себя родственниками убитого, якобы говорят, что «остановили его».

На кадрах несколько мужчин семьи Умарова из села Мескер-Юрт рассказали, что неоднократно связывались с блогером и просили прекратить нападки на чеченские власти.

Следователи заявляли, что запись уже переведена не немецкий язык и будет учтена при расследовании.

Убитый был уроженцем Чечни, находился под защитой властей Австрии и получил документы на имя Мартина Бека. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что к убийству чеченца в Вене могут быть причастны иностранные спецслужбы, действующие против России.