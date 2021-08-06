В Подмосковье более 3 млн человек вакцинировались от коронавируса

В Московской области более 3,4 миллиона человек получили вакцину от новой коронавирусной инфекции, таким образом план по вакцинации в регионе выполнен более чем на 80%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного минздрава.

Несмотря на большое количество вакцинированных, в ведомстве предупреждают, что вирус по-прежнему распространяется.

Глава ведомства Светлана Стригункова, чьи слова приводит служба, подчеркнула, что самая надежная защита от COVID-19 — вакцинация. Для того чтобы привиться от коронавируса, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, вакцинироваться могут граждане старше 18 лет.

В настоящее время Московская область занимает третью позицию в России по числу новых случаев заражения коронавирусом, уступая Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1 394 случая инфекции.

Ранее сообщалось, что ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для поездок за рубеж.