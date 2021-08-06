Белгородского чиновника прифотошопили на снимок для доски почета

В Белгороде изображение главы управы №18 Бориса Каменского добавили на общий снимок при помощи фотошопа, сообщает Telegram-канал «Подъем»

На районной Аллее трудовой славы разместили фото «лучшего совета территории». Прохожие обратили внимание, что Каменский выглядит в кадре неестественно. Оказалось, что голова чиновника взята из снимка, размещенного на сайте управы, а ноги принадлежат бизнесмену, стоящему в центре группы.

«Если ответить по-человечески и без бюрократии, то там вопрос и выеденного яйца не стоит. Зато сколько мне рекламы создали СМИ. Я никогда не был объектом внимания такого количества средств массовой информации. Уже устал отвечать знакомым, что, честное слово, ни единой копейки не заплатил за эту рекламу себя», — заявил Каменский.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление США уличили в использовании фотошопа. В докладе под названием «Наем и удержание представителей меньшинств, женщин и инвалидов в разведывательном сообществе Соединенных Штатов» пользователи соцсетей обнаружили на снимке женщину в инвалидном кресле и слепого мужчину, добавленных при помощи редактора.