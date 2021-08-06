Прилепин будет судиться с Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подал иск в Пресненский районный суд Москвы к Facebook Inc. из-за якобы незаконной блокировки его аккаунта в Instagram. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прилепин просит суд обязать компанию восстановить доступ к его странице в соцсети, а также взыскать с Facebook inc расходы по уплате госпошлины.

В заявлении указано, что согласно условиям использования Instagram в части об удалении контента или отключении страницы установлен ограниченный перечень случаев, когда Facebook inc. может расторгнуть договор с пользователем. Отмечается, что компания не представила необходимых доказательств наступления любого из таких случаев, а также соблюдение требований по уведомлению о расторжении договора.

В документе также сказано, что в соответствии с постановлением пленума «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», неправомерный отказ от договора, то есть отказ, совершенный при отсутствии достаточных правовых оснований, является ничтожным — такая сделка не влечет юридических последствий.

Таким образом, по мнению писателя, у Facebook не имелось оснований для удаления его аккаунта.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт Прилепина.