Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады-2020 12:36
Лишенный прав блогер Литвин автомобилем пробил стену ресторана 12:33
«Хезболлах» заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю 12:30
В Московской области не менее 20 мигрантов устроили массовую драку 12:30
Президент «Барселоны» — об уходе Месси: клуб выше игроков, тренеров... 12:23
На Украине рассказали о завершении подготовки визита Зеленского в США 12:23
Мужчина в Белоруссии набросился на соседей с двуручным мечом 12:19
Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону» 12:16
«Труппа Андреева будет зачищена»: актриса — об увольнениях в Театре... 12:15
Названы регионы России с самой дешевой ипотекой 12:12

Арестован обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ

Арестован житель поселка Джирим в Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Мужчина обвиняется в совершении убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно информации следствия, утром 5 августа 35-летний житель села Джирим Ширинского района из-за того, что его приятельница не захотела продолжать с ним отношения, в момент ее отсутствия пришел в дом ее семьи и ранил ножом 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, 8-летнюю внучку и 58-летнего брата сожителя. От полученных ран все потерпевшие скончались на месте.

Ранее сообщалось, что Федор Панов, обвиняемый в убийстве семьи, дал признательные показания после того, как ему было предъявлено обвинение. По данным СМИ, мужчина был ранее судим за убийство и грабеж.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова сбежал из ИВС в Подмосковье
На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной спортсменкой за пародию
Голландская велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое
Мужчина в Белоруссии набросился на соседей с двуручным мечом
Лишенный прав блогер Литвин автомобилем пробил стену ресторана
Новости и материалы
Россия опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады-2020
«Хезболлах» заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю
В Московской области не менее 20 мигрантов устроили массовую драку
Президент «Барселоны» — об уходе Месси: клуб выше игроков, тренеров, директоров
На Украине рассказали о завершении подготовки визита Зеленского в США
Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону»
«Труппа Андреева будет зачищена»: актриса — об увольнениях в Театре Ермоловой
Названы регионы России с самой дешевой ипотекой
Полиция возбудила уголовное дело по факту побега из истринского изолятора
Японская полиция предупредила об антироссийских акциях вблизи посольства РФ
Российские велогонщицы завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде в Токио
Подпорная стена дома в Красноярске обрушилась на парковку и задавила 5 автомобилей
Депутат — о допинге бразильянки: нашли бы у наших, скандал был бы вселенского масштаба
В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами
Улицы Екатеринбурга затопило из-за грозы
НОК Белоруссии выступил с заявлением по поводу высылки двух тренеров из Олимпийской деревни
Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе
Genius разблокировали после удаления запрещенных песен
Все новости
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
14-й день Олимпиады: Россия взяла три медали. LIVE
Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали для России 61-ю награду
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях