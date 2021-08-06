Россиянам, вовремя прошедшим диспансеризацию, предложили выплачивать пособие

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением начать выплачивать жителям России пособия за своевременное прохождение диспансеризации. Об этом сообщает RT.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. руб. за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в письме.

Волынец отметила, что профессионализм врачей и современное оборудование, которым укомплектованы российские больницы, позволят выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, повысив вероятность выздоровления больных. Это продлит активную жизнь граждан, повысит ее качество и сэкономит бюджетные средства.

Детский омбудсмен предложила и механизм реализации своей инициативы: россияне будут получать на портале «Госуслуги» QR-код, по которому каждые три года можно будет подать заявление на выплату пособия.

Ранее в Минздраве объяснили, как будет проходить углубленная диспансеризация переболевших COVID-19.