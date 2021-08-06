Greenpeace: использование биоразлагаемых материалов не решит проблему мусора в России

В Greenpeace призвали российские власти не обязывать производителей товаров использовать вместо обычных материалов биоразлагаемые. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

Эксперты Greenpeace сообщили, что ознакомились с перечнем материалов, которые на замену используемому сейчас пластику подготовил Российский экологический оператор, и «забили тревогу». По их мнению, новые материалы только усугубят проблему мусора.

«Мы тоже отправили властям наши предложения и рассказываем, почему нельзя идти по ложному пути — замены одного одноразового мусора на другой», — обратились к правительству экологи.

Они посоветовали в кратчайшие сроки ограничить использование товаров, тары и упаковок из одноразового пластика. Избавиться от отходов в Greenpeace предложили за счет перехода на многоразовые изделия, что «не только предотвратит появление отходов и расход ресурсов, но и создаст новые рабочие места и позволит сократить выбросы парниковых газов».

Ранее в Greenpeace рассказали, как бьюти-индустрия убивает планету.