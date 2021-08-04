В Минпросвещении рассказали о решении проблемы очередей в детских садах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что очередей в детские сады в России практически нет. Об этом он сообщил на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, передает ТАСС.

«Мы ликвидируем третью смену, у нас уже практически нет очередей в детских садах. И нам важно не допустить роста второй смены и привести школы в нужный вид», — сказал он, не приведя дополнительной статистики.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. В обращении депутата отмечается, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако при этом федеральное законодательство допускает закрепление в детских садах платы за уход за детьми, например за организацию их питания.

Власов обратил внимание на то, что в отличие от детсадов, с сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях страны школьники начальных классов получают бесплатное горячее питание.