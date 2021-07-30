В лесу под Красноярском полиция нашла голого таксиста

В лесу в Красноярском крае полиция нашла таксиста, объявленного в розыск за хищение денег клиента с его счета и мобильного телефона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МВД.

Жителя Железногорска нашли в районе заброшенной лесопилки на краю обрыва. На его поиски была направлена патрульно-постовая служба после анонимного звонка о местонахождении мужчины.

Согласно информации следствия, подозреваемый, подрабатывая в одной из фирм такси, украл телефон клиента, оставленный им в машине, затем перевел 12 500 руб. на свой счет, а телефон сдал в ломбард.

Местные СМИ сообщают, что мужчина был обнаружен раздетым и облитым зеленкой.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, кто мог вывезти таксиста в лес.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина зарезал таксиста из-за парковки.