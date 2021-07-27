В российских школах предложили установить единый интернет-тариф

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству ввести единый тариф на интернет для российских школ учреждениям соединения., пишут «Известия».

В распоряжении издания оказалось письмо сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Там говорится, что почти треть российских школ переплачивают за интернет — такое исследование провел ОНФ в прошлом году. В обращении предлагается выяснить причины завышенной стоимости.

В документе обозначены и другие инициативы — необходимо провести мониторинг стоимости услуг провайдеров и рассмотреть вопрос об определении и фиксации единого для всех школ тарифа на оплату, а также о принятии единого для всех регионов стандарта интернет-соединения в школах.

В аппарате зампреда правительства признали наличие проблемы и заявили о готовности искать решение вместе с объединением.

«Как правило, тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от тарифов региональных операторов. Но остаются школы, где есть перекосы. Ситуация по ним будет Минцифры в партнерстве с ОНФ отработана и будет выработано системное решение», — сообщили в аппарате.

Ранее в Госдуме оценили идею замены завтраков в школе на денежные сертификаты.