В России выявлено 25 116 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 25 116 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 25 704 случая инфекции.

Отмечается, что у 10,8% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 787 человек, при этом вылечились 21 437 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (4 561), Московская область (2 541), Санкт-Петербург (1 957). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (12).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 933 115 случаев коронавируса. За весь период умерли 147 655 человек, выздоровели 5 322 345 человек.

Ранее вирусолог рассказал, как долго продлится третья волна коронавируса.