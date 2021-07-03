Врачи посоветовали пациентам с сильным поражением легких лежать на животе

Пациентам, у которых поражены больше 30% легких, стоит лежать на животе, потому что это облегчает дыхание и предотвращает дыхательную недостаточность. Об этом рассказал научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, врач-пульмонолог Алексей Никишенков, передает ТАСС.

«Начиная от среднетяжелого положения она (позиция на животе) будет проводить профилактику не распространения вообще инфекции, а именно профилактику дыхательной недостаточности», — сказал врач.

В то же время он отметил, что такая поза не имеет смысла при незначительном поражении легких, а также для пациентов, у кого диагностирован коронавирус, но не наблюдаются симптомы заболевания. Врач подчеркнул, что это не является средством профилактики от развития пневмонии.

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