В Днепре мужчине продали хлеб с губкой для мытья посуды внутри

В Днепре мужчина купил в магазине нарезной запечатанный хлеб с сине-желтой мочалкой внутри. Об этом сообщает «Страна.Ua».

На распространенных в соцсетях кадрах видно, что в каждом кусочке хлеба «Петриковский» находится фрагмент цветной губки для мытья посуды.

Пользователи соцсетей предположили, что губку случайно забыли на противне или в форме для замеса теста.

«Через пакет все это дело видно, продавцы что ослепли», — оставил гневное сообщение один из юзеров.

Некоторые комментаторы отметили, что хлеб очень похож на бисквит, другие пошутили, что оригинальный батон попался мужчине.

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