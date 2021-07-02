В Днепре мужчине продали хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Анна Светлова
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В Днепре мужчина купил в магазине нарезной запечатанный хлеб с сине-желтой мочалкой внутри. Об этом сообщает «Страна.Ua».
На распространенных в соцсетях кадрах видно, что в каждом кусочке хлеба «Петриковский» находится фрагмент цветной губки для мытья посуды.
Пользователи соцсетей предположили, что губку случайно забыли на противне или в форме для замеса теста.
«Через пакет все это дело видно, продавцы что ослепли», — оставил гневное сообщение один из юзеров.
Некоторые комментаторы отметили, что хлеб очень похож на бисквит, другие пошутили, что оригинальный батон попался мужчине.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара пожаловался на найденный в пасхальном куличе раскрытый презерватив.
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