Утечка хлора в Ижевске локализована на уровне склада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ижводоканала».

«Утечка локализована на уровне склада хлора, опасности для людей не представляет», — уточнили в аварийной службе.

Также в пресс-службе рассказали, что ситуация с утечкой хлора не повлияет на водоснабжение города.

По предварительной информации, пострадавших в результате утечки нет, дополняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России. Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы, говорится в сообщении.

Ранее 2 июля стало известно, что на территории микрорайона Городок Металлургов в Ижевске произошел выброс хлора, людей попросили покинуть территорию. В администрации города уточнили, что произошла разгерметизация одной из емкостей с хлором, весом около 800 кг. При этом превышения концентрации хлора в жилом секторе не было.