В Минске трех велосипедистов задержали за протестные лозунги

В Минске во время триатлона милиция задержала трех велосипедистов, которые выкрикивали протестные лозунги. Об этом сообщила милиция республики.

«Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что правоохранители проводят разбирательство. Задержание произошло на проспекте Победителей.

Ранее фильм «Лукашенко. Золотое дно», снятый оппозицией про президента Белоруссии Александра Лукашенко, был включен в белорусский реестр экстремистских материалов.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.