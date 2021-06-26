Появилось видео с места стрельбы в Ивановской области

Следственный комитет России по Ивановской области опубликовал видео с места стрельбы в городе Кохмы.

На кадрах виден дом, рядом с которым произошел инцидент. Около места происшествия стоят сотрудники ОМОН, припаркован служебный автомобиль следователей.

В ночь на 26 июня в городе Кохма произошел конфликт между двумя группами людей. В ходе ссоры была открыта стрельба, погиб один человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.

Один из подозреваемых был задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц».