Мурашко рассказал, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, для кого предназначена вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.
«Есть поручение председателя правительства по выпуску и закупке вакцины «Спутник Лайт». Она идет однокомпонентная, преимущественно будет использоваться для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных», — заявил он.
Мурашко уточнил, что данный препарат разрешен для использования только до 60 лет.
Также он сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как долго ждать антител от «Спутника Лайт».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».